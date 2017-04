Miguel Reina, ex leggenda della porta dell'Atletico Madrid nonché padre del portiere del Napoli, Pepe, ha parlato ai microfoni di Crc alla vigilia del secondo atto della semifinale di Coppa Italia tra gli azzurri e la Juve, in programma oggi alle 20.45 al San Paolo. "Pepe sta meglio, il fastidio che l'ha escluso dalla partita di campionato con la Juve è sparito. Lui non mente a se stesso, se si sentirà bene e pronto per giocare lo comunicherà a Sarri". Poi, argomento rimonta: "Se il Napoli giocherà come domenica ce la può fare, ma ovviamente occorre un po' di fortuna. Il ritorno di Higuain? Sinceramente in questi giorni Pepe mi ha parlato più che altro di sua moglie". Yolanda, operata giovedì notte d'urgenza d'appendicite ma già pienamente recuperata. Come suo marito.