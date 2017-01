La carica degli esordienti, protagonisti nel Napoli in coppa Italia con lo Spezia e pronti a ritagliarsi uno spazio importante anche in campionato. Le seconde linee, al netto della qualità degli avversari, hanno fornito buone risposte sotto il profilo tecnico-tattico; un gran gol per Giaccherini (alla prima dall’inizio), un assist per Rog e una rete mancata per Pavoletti, entrato a pochi minuti dalla fine. C’era curiosità per il ruolo da vice Reina, di fatto attribuito a Rafael, di nuovo in campo dopo 684 giorni di assenza. Così l’ex centrocampista e allenatore Vincenzo Montefusco: “Giaccherini è un calciatore polivalente, può giocare sia da esterno che da interno ma sapeva che qui avrebbe trovato tanti giocatori importanti e che quindi lo spazio a disposizione sarebbe stato poco. Con lo Spezia ha fatto molto bene e tornerà sicuramente utile anche in campionato. Su Rog ha ragione Sarri, deve ancora crescere sotto il profilo tattico, non è facile passare dal calcio croato a quello italiano però si vede che ha qualità tecniche sicuramente importanti. La scelta di puntare su Rafael ha finalmente chiarito il dubbio relativo al vice Reina. Un po’ mi sorprende visto che Sarri ha avuto a disposizione Sepe anche ad Empoli, dunque lo conosce bene ma sono cose che vanno chieste proprio al tecnico che avrà avuto le sue buone ragioni per puntare sull’estremo difensore brasiliano”.

Poi Montefusco ha proseguito: “La storia di Gabbiadini è particolare, fino a un mese fa tutti volevano cederlo, adesso (dopo tre gol consecutivi) si parla di una possibile permanenza. Purtroppo, quando il Napoli è stato costretto a rinunciare a Milik, non ha saputo sfruttare le sue occasioni, non per problemi di natura tecnica ma piuttosto per questioni di carattere psicologico. Nel momento più importante e decisivo è venuto meno, ora è libero mentalmente perché sa che andrà via e questo aspetto finisce per agevolarlo. Pavoletti è un buon giocatore, non un campione ma con Sarri può far bene, è un ottimo finalizzatore".