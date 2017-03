Sergio Pellissier, attaccante del Chievo, ha parlato a Radio Kiss Kiss di Lorenzo Insigne e della stagione del club gialloblù: ''Non mi aspettavo un Empoli così scarico, ma noi abbiamo affrontato la gara nel modo giusto e questo ci ha dato una mano. Non abbiamo più niente da chiedere al campionato, forse non pensavano di trovarci così carichi. Inglese ha fatto un gol straordinario, fisicamente ha un dono che hanno pochi attaccanti: sa calciare sia di destro che di sinistro con la stessa forza. Deve crescere, ma ascolta e chiede consigli e questo credo sia importante. Gol di Insigne come quello di Baggio? Lorenzo ha una qualità straordinaria, ha stoppato un pallone in mezzo metro e si è girato in una frazione di secondo. È un campione, lo dimostra dai tempi della Serie B''.