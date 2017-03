Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium. L’occasione era fornita dalla vittoria della sua Polonia sul Montenegro per 2 a 1, ma si è parlato anche di Italia e di Juve.



“Cerco di migliorarmi ogni giorno, sia con il Napoli che con la Nazionale. Juve? Siamo un’ottima squadra, possiamo batterla in Coppa Italia, dobbiamo recuperare due gol ma possiamo farcela. Anche il Campionato non è finito, e noi vogliamo vincere tutte le partite per arrivare il più in alto possibile”.



Rassicurati i tifosi partenopei anche sul suo futuro: “Non ho voglia di muovermi, il Napoli è una grande squadra con tantissimi tifosi, mi trovo benissimo con tanti campioni come Hamsik, Reina, Callejon, Albiol…adesso penso solo alla mia squadra”.