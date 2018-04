Regista, interditore, mezzala: Lucas Torreira è letteralmente esploso in una stagione vissuta da autentico leader di una Sampdoria con tratti europei. Rendimento e continuità da urlo per l’uruguaiano: finora 33 presenze su 34 giornate in campionato, l’unica assenza dovuta a una squalifica. Sempre in campo per 90’ minuti, ad eccezione di 3 gare. Una costanza edulcorata da qualità nel palleggio e non solo: gli inserimenti sono un altro punto di forza per l’ex Pescara, in grado di timbrare quattro volte il cartellino (anche contro la Juventus, non un’avversaria qualunque). Una crescita costante, che lo ha proiettato nel mirino di tante squadre. Tra queste l’Inter, poi defilatasi, e il Napoli.



TUTTO FATTO O NO? - Giuntoli da mesi lavora all’affare Torreira. Un profilo che piace molto a Maurizio Sarri e al presidente De Laurentiis, più aperto a investire su giocatori di prospettiva (il mediano è un classe ’96). Jorginho e Diawara, al momento i titolari del ruolo nello scacchiere del tecnico toscano, sono richiestissimi in Inghilterra: sull’italo-brasiliano è forte l’interesse del Manchester United, mentre il guineano è nel mirino del Tottenham. La società azzurra non ha necessità di vendere, ma qualora arrivassero offerte irrinunciabili (Mourinho ha pronti circa 60 milioni per Jorginho) il muro eretto da De Laurentiis potrebbe sgretolarsi. Proprio per questo Giuntoli, forte della clausola rescissoria da 25 milioni presente nel contratto dell’uruguaiano, ha intavolato da tempo una trattativa con Pablo Bentancur, agente del numero 34 doriano. Tutto sembrava procedere per il meglio, l’affare pareva in dirittura d’arrivo, fino alle dichiarazioni di ieri di Bentancur che, a Radio Crc, ha dichiarato: "C’era un accordo di base con il Napoli, ma per un problema di tempistica sto parlando con altre società. Ognuno per la sua strada".



SCHERMAGLIE - Una chiusura netta: parole spiazzanti, dopo settimane di continui abboccamenti, che hanno gelato i tifosi azzurri, ma che possono anche celare una vera e propria strategia. L’agente potrebbe infatti aver smosso le acque per cercare di forzare la mano a De Laurentiis. Il Napoli sta prendendo tempo, all’apertura del mercato mancano ancora due mesi e mezzo e al momento in casa azzurra la concentrazione è rivolta unicamente al campo, con il sogno scudetto ancora vivo. Inoltre l'incertezza sul futuro di Sarri inevitabilmente condiziona la società: qualora il tecnico toscano dovesse restare si farebbero delle valutazioni, in caso contrario le scelte in sede di mercato potrebbero essere diverse. Bentancur sperava di aver già chiuso l’affare, ma i tentennamenti dei partenopei hanno provocato quest’uscita: uno scossone che potrebbe costringere Giuntoli a cambiare i piani e ad affrettare i tempi. Anche perché alla finestra c’è vigile l’Atletico Madrid, che da tempo segue il giocatore. Il Napoli e Torreira si sono allontanati, ma non definitivamente divisi: le strade che lastricano il calciomercato sono strane, possono sempre ricongiungersi.



@andreasereni90