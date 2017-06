Secondo quanto riporta la redazione di Sky, il Napoli continua a lavorare per Geronimo Rulli, classe '92 argentino ma con passaporto italiano della Real Sociedad. Il Manchester City oggi (ultimo giorno utile) non eserciterà il diritto di recompra (per circa 14 milioni di euro) dalla Real Sociedad, ma avrà a disposizione quest'opzione anche per il 2018, quindi continua a controllare il calciatore. Il Napoli continuerà a parlare con entrambi i club, anche perché il giocatore vuole il Napoli ed è disposto a fare il vice di Pepe Reina per poi prendere il suo posto.