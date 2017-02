Il Napoli lavora al rinnovo di Faouzi Ghoulam. Secondo Il Mattino, il tweet d'amore scritto ieri, giorno del suo compleanno, sarebbe un segnale di disgelo: "Il più grande regalo per me è stato quello di firmare con il Napoli alla vigilia del mio compleanno, tre anni fa. Il tempo passa, la passione resta. Grazie", ha scritto ieri il mancino algerino su Twitter per brindare ai suoi 26 anni. Nei prossimi giorni le parti si daranno un appuntamento per avvicinarsi a un'intesa che ancora oggi manca. Ghoulam, a quanto pare, è seguito da tempo da Bayern e Real.