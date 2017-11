La redazione di Rai Sport ha aggiornato sui temi mercato in casa Napoli: “In questo week end, prima della gara di Verona, ci sono stati colloqui incrociati tra i dirigenti del Napoli per il dopo Ghoulam. Il Napoli farà una scelta non prima di inizio dicembre, ma ci sono novità. Secondo una ricostruzione statistica dello staff medico, gli infortuni stile Ghoulam hanno una media di centocinque giorni di recupero agonistico. Se Ghoulam rispettasse la media statistica e rientrasse in questo prospetto, il giocatore potrebbe essere convocabile già da metà febbraio. Se andasse realmente così, il Napoli potrebbe dirigersi su una figura diversa da quella ipotizzata fino a giorni fa. Si potrebbe andare avanti con Mario Rui ed Hysaj, poi si potrebbero investire soldi per un terzino destro. Il terzino destro a giugno verrà preso sicuramente, servirà uno che rimpiazzi Maggio in rosa. Uno che possa giocarsela con Hysaj. Se Ghoulam confermasse questo trend, con firma sul contratto annessa, a quel punto il Napoli prenderebbe un esterno destro capace di giocare anche a sinistra. Giuntoli ha raggiunto l’accordo con Ghoulam per il rinnovo, ma fino a che non c’è la firma…mai dire mai. Il nome in pole, per tutta una serie di motivi, è quello di Vrsaljko, il cui contratto scade nel 2021. Il Napoli non ha ancora chiamato il suo agente, lo farà quando si chiarirà la situazione Ghoulam. Il terzino destro è il ruolo che il Napoli ritiene prioritario da coprire. Il Napoli, ove mai si dirigesse su un terzino destro, lo prenderebbe a titolo definitivo facendo un investimento importante. L’Atletico pagò Vrsaljko 18 milioni ed il Napoli sa che per portarlo a casa serviranno almeno 20 milioni ed un contratto importante. Ad oggi Vrsaljko guadagna 2 milioni di euro l’anno".