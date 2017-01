Secondo quanto riportato da Radio Crc, sliterrà a dopo il doppio impegno contro il Real Madrid l'incontro fra il Napoli e l'agente di Insigne per trattare il rinnovo di contratto.



C'E' DISTANZA FRA LE PARTI - L'esterno napoletano ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2019 e ha chiesto più volte alla proprietà un prolungamento con relativo aumento salariale. L'offerta presentata da Aurelio De Laurentiis al suo entourage è di circa 2,5 milioni, le stesse cifre percepite da Dries Mertens. Insigne, dal canto suo punta ad una cifra ampiamente superiore di circa 4 milioni non troppo lontano da quanto guadagnato da Marek Hamsik.



FRA MILAN E REAL - Un nuovo incontro per provare a limare la distanza non è previsto in tempi brevi. Il Napoli ha dato appuntamento all'entourage del giocatore a dopo il doppio confronto in Champions League che vedrà gli azzurri affrontare il Real Madrid. E in queste difficoltà sta provando ad inserirsi il Milan che, in vista della prossima stagione, sta valutando l'acquisto di Insigne con il nuovo ds Massimiliano Mirabelli.