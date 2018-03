, e non si parla di differenza economica, bensì di durata del possibile nuovo accordo. Un addio che è oramai molto vicino a essere certo:. Il gruppo alla fine dell’ultimo campionato ha stretto un patto, un giuramento: rimaniamo qui, tutti, per un’altra annata e puntiamo al bersaglio grosso, diamo cuore e anima per arrivare al sogno scudetto. Un anno, dodici mesi come un unico corpo.. Reina ha di fatto aperto le danze, ma potrebbe essere solo il primo pezzo del puzzle a venir via.è a oggi uno dei migliori difensori nel panorama europeo: forza strabordante, fisicità intimorente, velocità, abilità nell’impostare l’azione, marcatore eccellente. Per lui in Premier farebbero follie.è nel mirino del Manchester United, che saluterà Carrick prossimo al ritiro. E infine, il folletto belga protagonista della rivoluzione tattica di Sarri: nel suo contratto è presente una clausola rescissoria valida solo per l’estero e, nonostante lo splendido rapporto con la piazza, non è utopistico ipotizzarne l'addio, anzi.Quindi, smobilitazione? Non è detto.. Il tecnico toscano sembra sempre più vicino alla permanenza all’ombra del Vesuvio. Lui è il fulcro del progetto, la trave portante. Poi la programmazione societaria.: in medianasono tre manifesti di quel che potrà ancora essere. Ma non sono gli unici:, se finalmente verrà liberato dal giogo degli infortuni, rappresenterà un nuovo acquisto. Lui che fu preso in origine come sostituto del core ingrato Higuain.sono poi le speranze, fari che possono illuminarsi da un momento all’altro.Di materiale tecnico ce ne è già, ma. L’ingrato compito di sostituire Reina spetterà con ogni probabilità a Bernd, nazionale tedesco del Bayer Leverkusen classe ’92. Da anni se ne parla come uno dei migliori prospetti in circolazione, sarebbe un gran colpo.è un altro nome caldo, bollente in casa azzurra. L’accordo con l’entourage del giocatore c’è già per un quinquennale a 1,5 milioni a salire, con la Sampdoria si può trattare la clausola rescissoria (25 milioni). In attacco invece, oltre al sicuro arrivo di, bloccato lo scorso agosto, e accantonato l’insicuro Verdi,. Operazione complessa: per la Fiorentina è la nuova bandiera, il giocatore su cui incentrare il nuovo ciclo. Da mesi Giuntoli lavora sottotraccia per sgretolare il muro viola, che giorno dopo giorno diventa più friabile: può crollare da qui a giugno.Questa è la parola chiave:, il Crotone non sarà l’ultimo avversario.. La squadra farà ancora brillare gli occhi ai suoi tifosi, pronta a una nuova battaglia, seppur con portabandiera diversi.