Rialzarsi dopo il tonfo in Europa League e continuare a volare in campionato: alle 15 il Napoli torna in campo al San Paolo e per la 25esima giornata di Serie A affronta la Spal.



STATISTICHE - I precedenti sono tutti dalla parte degli azzurri: otto vittorie negli ultimi otto scontri in Serie A contro il club ferrarese, che in trasferta a Napoli è riuscito a vincere solo tre volte (due pareggi, nove vittorie per i padroni di casa). La squadra di Sarri è a caccia di record: in caso di successo la striscia di vittorie consecutive si porterebbe a nove, record per il club in un solo campionato di Serie A. Per centrare l'impresa, il Napoli si affida al talismano Dries Mertens: nessuna sconfitta nelle 45 partite in cui il belga ha trovato la via della rete. La Spal di Semplici invece può puntare su Sergio Floccari: sei i gol realizzati in carriera al Napoli in Serie A, vittima preferita nel massimo campionato italiano.



Fischio d'inizio ore 15, su Calciomercato.com la diretta di Napoli-Spal.



FORMAZIONI UFFICIALI



Napoli: Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



Spal: Meret; Vicari, Salamon, Felipe; Lazzari, Schiattarella, Viviani, Grassi, Dramé; Kurtic; Antenucci.