Non ci sarebbe solo la Juventus sulle tracce di Mattia De Sciglio. A quanto riporta Il Mattino, anche il Napoli starebbe pensando al terzino del Milan.



Tra le file partenopee, in partenza ci sono Ghoulam e Maggio, e anche se il primo nome della lista è quello di Grimaldo del Benfica, si segue anche la pista Jordan Amavi dell'Aston Villa, e continua ad essere apprezzato pure Silvan Widmer dell'Udinese.



A sorprendere è la comparsa del nome di Mattia De Sciglio, a rendere la strada in discesa sarebbe il fatto che l'esterno non avrebbe intenzione di rinnovare col Milan. Intanto la Juventus continua a seguire Conti dell'Atalanta.