Il Corriere dello Sport svela le possibili mosse di Aurelio de Laurentiis in caso di addio di Maurizio Sarri: "Il 31 maggio, dice il contratto, entro e non oltre, bisognerà scegliere: dentro o fuori, attraverso il pagamento cash di quegli otto milioni che libererebbero Sarri dal Napoli e lancerebbero De Laurentiis altrove, in una dimensione da individuare, quella ad esempio di Carlo Ancelotti o di Antonio Conte, autorevoli e rassicuranti, carriere infarcite di successi e di ambizioni; ma l’identikit, esclusivamente made in Italy per il momento, trascina anche verso Giampiero Gasperini e Marco Giampaolo, diversi e però comunque affini nella ricerca del gioco chi con la difesa a tre, chi con il trequartista, chiunque con l’invito a offrire spettacolo e ad inseguire un sogno nel quale, per ora, rimane Sarri".