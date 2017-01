Manolo Gabbiadini lascerà il Napoli entro fine mese. Secondo La Repubblica, lo Stoke offre 28 milioni, il Southampton 18 e il Wolfsburg 16 più bonus. In Italia occhio a Fiorentina e Lazio, che però devono prima cedere Kalinic in Cina e Djordjevic al Lione.



Dopo aver definito gli acquisti di Pavoletti e Leandrinho, il Napoli sta seguendo alcuni giovani talenti italiani nelle serie minori. Come si legge sul Corriere dello Sport, Giuntoli ha messo gli occhi sul 18enne esterno Alessio Zerbin, in forza ai dilettanti del Gozzano. Inoltre durante le feste il ds partenopeo è stato a Benevento, dove ha chiacchierato con lo stato maggiore del club sannita: è interessato a Ciciretti (23 anni scuola Roma) e al portiere Cragno (22 anni) di proprietà del Cagliari.