Faouzi Ghoulam al momento non rinnova con il Napoli e rischia di diventare la grande occasione di mercato per l'anno venturo. Il quotidiano algerino “Equipe d’Algerie” parla di un forte interesse di Chelsea e Liverpool per il laterale azzurro e di come due grandi tecnici del panorama europeo come Antonio Conte e Jurgen Klopp ne stiano monitorando la crescita e studiandone gli aspetti della fase difensiva su cui può ancora migliorare. Il Napoli è avvisato.