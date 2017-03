A quanto riporta Il Mattino, in Napoli starebbe sondando il terreno per Jetro Willems, terzino sinistro del Psv Eindhoven. L’olandese ha un contratto in scadenza nel 2018 e potrebbe rivelarsi un affare per i partenopei. In rosa dal 2011, Willems sarebbe pronto a fare nuove esperienze al di fuori dei confini nazionali. Classe 1994, ha un’ottima fisicità, è potente e veloce, e sulla fascia potrebbe dare molto alla squadra di Sarri.