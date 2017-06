AI microfoni di Radio Crc è intervenuto Carlo Jacomuzzi, osservatore dell'Everton, in Italia con i vertici del club per sondare le occasioni più interessanti del mercato italiano: "Siamo stati a casa Milan", ammette Jacomuzzi. "Lukaku andrà via ed il Milan potrebbe avere qualcosa di interessante per il nostro attacco. Bacca sarebbe un buon profilo".



Non l'unico però, con l'Everton che guarda anche in casa Napoli: "Zapata ha caratteristiche fisiche ideali per la Premier League, è un giocatore interessante che potrebbe fare al caso nostro, ma la valutazione di 25 milioni che ne fa De Laurentiis è spropositata rispetto al valore del calciatore". In passato l'Everton si era interessato con attenzione anche ad altri gioielli del Napoli come Koulibaly e Mertens che nel corso dei mesi hanno poi rinnovato i rispettivi contratti con il club azzurrp. Resterebbe Ghoulam, tra le occasioni di cui approfittare, ma Jacomuzzi chiude a questa possibilità: "Non c'è più margine per prenderlo, ormai ha rinnovato con il Napoli. Vedrete che chiuderanno a breve", conclude.