Il Napoli è tornato in campo subito, già questa mattina, dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Juve costellata da mille polemiche. Sarri ha parlato con la squadra e poi ha diretto una seduta di scarico, in vista della partita in programma sabato con la Roma all'Olimpico. Continuano il lavoro differenziato gli infortunati Tonelli e Allan. Domani è in programma una seduta pomeridiana.