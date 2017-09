La Gazzetta dello Sport scrive su Maurizio Sarri nel post gara contro il Benevento: "Diciamola tutta, e non si arrabbi l’ambiente beneventano: la vittoria del Napoli nel derby nemmeno l’avevano quotata, talmente era prevedibile. E non è stato casuale, quindi, se uno degli argomenti del post partita non sia stato il successo sul Benevento, bensì quello relativo alla sconfitta subita in Champions League, contro lo Shakhtar, che continua a far discutere. Un brutto colpo, che nemmeno Maurizio Sarri ha ancora metabolizzato: nel dopo partita ha voluto chiarire il suo punto di vista sul mercoledì europeo, che è stato anche un monito alla squadra. «Non vorrei che i ragazzi si concentrassero solo sul campionato, dove c’è più possibilità di andare avanti. Sarebbe un atteggiamento sbagliato», ha ammonito l’allenatore che ha preferito affrontare il derby con la formazione migliore"