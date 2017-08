Secondo quanto raccolto dalla redazione di Mediaset Premium ci sono stati problemi logistici per il Nizza, con il club francese che ha reagito piuttosto stizzito. Per ragioni di sicurezza, il tragitto del pullman è stato modificato all'ultimo momento. Un'intera area a Fuorigrotta nei pressi dello Stadio San Paolo è già in tilt: il pullman è arrivato da pochi istanti al San Paolo. Questo crea un ritardo che sta generando qualche malumore. I giocatori hanno raggiunto di corsa gli spogliatoi dell'impianto napoletano.