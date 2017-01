Da pietra scartata, a testata d’angolo: è la metamorfosi di Lorenzo Tonelli, nei 95 minuti più importanti della sua carriera. Una partita che potrebbe cambiarne le sorti, in una stagione che fino a ieri non gli aveva riservato nulla. Nessun minuto in campo, pur essendo stato il primo acquisto della scorsa sessione estiva, che aveva voluto annunciare Aurelio De Laurentiis in persona. Poi, troppi problemi fisici durante il ritiro. Una situazione che ha convinto Giuntoli a tornare sul mercato negli ultimi minuti a disposizione, acquistando Nikola Maksimovic. Da primo acquisto a quinto difensore per Maurizio Sarri.

Come si legge sul “Roma”, la considerazione che non aveva avuto al club, l’ha ottenuta in Nazionale. Il c.t. Ventura, infatti, l’ha voluto allo stage organizzato negli scorsi mesi. Tutto merito di un lavoro assiduo, secondo Tonelli, che vive con emozione una fase fondamentale della sua vita, non solo come calciatore. Il difensore, infatti, diventerà papà nelle prossime settimane. La sua Claudia sta per ultimare la gravidanza e ciò nonostante era presente in tribuna, sfidando anche il freddo così rigido che ieri avvolgeva il San Paolo.