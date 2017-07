Tuttosport scrive sui rapporti tra Torino e Napoli dopo che i granata hanno soffiato Alex Berenguer agli azzurri: "L’errore di De Laurentiis, che per usare un eufemismo danno per parecchio arrabbiato, è stato di attendere la cessione di Giaccherini (ancora non concretizzata), prima di dare mandato a Giuntoli di chiudere con l’Osasuna per l’eclettico spagnolo. Già, proprio quel Giaccherini che, dopo aver dato la parola a Cairo, la scorsa estate si era poi accordato con il Napoli. Schermaglie di mercato che come non hanno precluso alla chiusura degli affari relativi a Maksimovic - passato dal Toro al Napoli, peraltro anche qui tra roventi polemiche - e Valdifiori che ha compiuto il percorso inverso, non interrompono i colloqui in atto tra i due club per Duvan Zapata e Tonelli, obiettivi granata per attacco e difesa"