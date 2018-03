In vista della partita col Sassuolo alla ripresa del campionato, il Napoli è sceso in campo a Castelvolturno per una doppia seduta. Al mattino la squadra ha svolto attivazione a secco. Successivamente solo il gruppo di difensori è stato impegnato in lavoro specifico sul campo 2 con l'ausilio del drone.



Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento. La squadra ha iniziato con attivazione e match di mini basket. Successivamente partitine a pressione a tema: 2 contro 2, 4 contro 4 e infine 6 contro 6. Poi i difensori sono rientrati mentre sul campo 2 centrocampisti e attaccanti hanno svolto lavoro tecnico tattico.



Chiriches ha svolto allenamento completo col gruppo.