Il Corriere dello Sport in edicola oggi rilancia il nome dello spagnolo del Barcellona, Denis Suarez per il calciomercato del Napoli. Anche se si tratta di una pista più complicata di quella che porta al giovane talento ucraino del Manchester City, Zinchenko.



Prima però bisogna alleggerire l'organico in uscita e anche la voce stipendi: su Duvan Zapata può tornare il Torino in caso di addio a Belotti e c'è forte la Sampdoria, già sulle tracce di Tonelli (cercato pure da Chievo e Fiorentina). Pavoletti è combattuto tra Cagliari, Alaves e Sassuolo, che contende ai viola Strinic.