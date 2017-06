Il caso Donnarumma frena il passaggio di Szczesny alla Juventus. Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli ci riprova col portiere polacco dell'Arsenal, reduce dal prestito alla Roma. Intanto procede la trattativa per il giovane Meret (possibile conferma in prestito alla Spal, pronta a stringere con l'Atalanta per D'Alessandro e Radunovic che era all'Avellino) con l'Udinese, interessata a Pavoletti.



Oggi il club friulano incontra per la firma il portiere Bizzarri (Pescara), che farà il secondo a Scuffet: poi in settimana toccherà al centrocampista svedese Ingelsson (Kalmar). I bianconeri si rifaranno il look sulle fasce: a destra Laurini (Empoli) in vantaggio su Joao Pedro (Palmeiras), a sinistra si stringe per Pezzella, che può arrivare in tandem con Jajalo per 6 milioni dal Palermo. In uscita Widmer (c'è l'Anderlecht) e Karnezis (nel mirino di Watford e Crystal Palace).