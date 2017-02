La Prefettura di Torino, su indicazione del Viminale, ha vietato la trasferta ai tifosi del Napoli e ufficializzato un provvedimento ormai consueto in occasione di tutti gli incroci tra gli azzurri e la Juve (sia al San Paolo sia a Torino): in vista della semifinale d'andata di Coppa Italia in programma martedì allo Juventus Stadium sarà chiuso il settore Ospiti e sarà vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Campania.