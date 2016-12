Naturalmente con l’arrivo di Pavoletti al Napoli libera automaticamente una casella in avanti. A lasciare il posto a Pavoletti sarà Manolo Gabbiadini. Il futuro del bergamasco è all’estero. O in Germania o in Inghilterra. Wolfsburg e Southampton sono disposti a sborsare venti milioni di euro accontentando così le richieste di De Laurentiis. Poi ci sono anche Schalke 04 e Stoke City che lo vorrebbero ma ad una cifra inferiore. Tutto sta a capire adesso le scelte del Gabbia e del suo procuratore. Di sicuro il rigore realizzato alla Fiorentina è stato l’ultimo regalo in maglia azzurra di Manolo al Napoli.