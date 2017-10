Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli costretto a uscire durante la sfida di Champions League contro il Manchester City per un problema fisico, ha seostenuto nuovi esami medici in mattinata per stabilire le sue condizioni: confermato l'affaticamento, niente lesioni per l'azzurro. Ecco Ii comunicato ufficiale da parte del club, apparso sul sito ufficiale dei partenopei.



IL COMUNICATO - "Lorenzo Insigne, uscito a scopo precauzionale nella ripresa del match di Manchester in Champions League, ha svolto oggi accertamenti medici strumentali: gli esami hanno escluso lesioni nella zona interessata e confermato l'affaticamento muscolare diagnosticato negli spogliatoi dell'Etihad Stadium. L'attaccante nel pomeriggio svolgerà terapie al Centro Tecnico di Castelvolturno. Le sue condizioni saranno valutate domani".



INTER O NON INTER? - Il tecnico Maurizio Sarri lo valuterà nella giornata di domani a Castelvolturno, ma è altamente improbabile il suo impiego dal 1' minuto sabato sera in campionato contro l'Inter al San Paolo. Pronte le alternative: su tutti Ounas che ha ben impressionato a Manchester.