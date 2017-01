Arek è guarito ! Può tornare ad allenarsi con il gruppo. Bentornato #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/oXXG8T9llJ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 12 gennaio 2017

Buone notizie in casaperchè dopo i test atletici effettuati questa mattina a Villa Stuart a Roma,ha ricevuto il via libera dei medici per tornare ad allenarsi con il gruppo e sarà nuovamente a disposizione di Maurizio Sarri fin dai prossimi giorni. L'attaccante polacco era fermo dall'8 ottobre per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.