Dopo la chiusura del settore Ospiti dello Juventus Stadium, vietato ai tifosi del Napoli in occasione della semifinale d'andata in programma martedì a Torino, il club azzurro ha ufficializzato oggi un altro provvedimento: "Su disposizione dell'Ordinanza Prefettizia - si legge sul sito web ufficiale del Napoli - in occasione di Napoli-Atalanta di sabato 25 febbraio allo stadio San Paolo è vietata la vendita dei biglietti per i residenti nella Regione Lombardia".