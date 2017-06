Il Napoli parteciperà all'Audi Cup il 1 e 2 agosto con Bayern Monaco, Atletico Madrid e Liverpool. Quadrangolare di prestigio per gli azzurri in vista dei preliminari Champions. Il 1 agosto alle 17.45 sfida agli spagnoli, la vincente andrà in finale e la perdente si giocherà il terzo posto.

Questo il tweet del Napoli:

Ufficiale: parteciperemo ad #AudiCup 2017