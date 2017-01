Lunedì di riposo per gli azzurri dopo il successo di domenica contro il Pescara. Maurizio Sarri ha voluto dare un po’ di pausa ai suoi adesso che può visto e considerato che poi ci saranno settimane in cui si giocherà ogni tre giorni. L’appuntamento è per questo pomeriggio a Castelvolturno per cominciare a preparare la sfida di sabato sera al Meazza contro il Milan. Si dovranno valutare le condizioni di Vlad Chiriches. Il romeno non è stato convocato per il Pescara ma sicuramente sarà a disposizione contro il Diavolo. Si era già ripreso sabato ma Sarri ha preferito non rischiarlo lasciandolo fuori dalla lista dei convocati.