Doppia seduta di allenamento per il Napoli ieri. Di mattina Maurizio Sarri ha chiamato a raccolta tutti i difensori per lavorare sui movimenti da fare in tutte le varie situazioni che vengono create dagli avversari. C’era Chiriches che, però, ha svolto ancora lavoro differenziato. Considerato che si gioca sabato sera bisogna capire se riuscirà a recuperare o se sarà impiegato magari in Coppa Italia contro la Fiorentina.

La seconda seduta è stata per il gruppo completo. Dopo l’interruzione per l’arrivo di Diego Maradona, Sarri ha preparato con tutti alcuni schemi da opporre al Milan nell’anticipo del Meazza. Non ci dovrebbero essere troppe sorprese per quanto riguarda la formazione. In attacco difficile vedere Pavoletti dall’inizio quandi ci sarà ancora Mertens come prima punta. In fase di regia è prevista la presenza di Diawara. In difesa Tonelli potrebbe giocare la terza consecutiva.