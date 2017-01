Capodanno di lavoro. Il Napoli comincia come piace a Sarri il nuovo anno. Del resto, sabato sarà già tempo di giocare. Al San Paolo (ore 20,45) arriverà la Sampdoria, e l’obiettivo della squadra azzurra è di proseguire l’andamento positivo in campionato, nonostante la parziale delusione per il pareggio di Firenze dello scorso 22 dicembre.

Durante l'allenamento del primo dell'anno, la squadra ha svolto seduta pomeridiana con una prima fase di attivazione. Di seguito lavoro tecnico e chiusura con una serie di partitelle giocate a ritmo molto intenso, con finale deciso ai rigori. Milik prosegue nella sua tabella di riabilitazione ed ha svolto lavoro con la palla in campo. Terapie e palestra per Chiriches, che sembra decisamente in dubbio per la partita di sabato sera. Oggi doppia seduta.