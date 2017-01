Ha lavorato di pomeriggio il Napoli ieri. In vista della sfida di domani sera contro la Sampdoria, Maurizio Sarri ha provato e riprovato nuovamente tutti i movimenti tattici da attuare nella prima sfida di campionato del 2017. La bella notizia è che Vlad Chiriches è tornato a lavorare con il gruppo dopo un lungo periodo di terapie. Il romeno ha svolto un completo lavoro con la squadra e quindi potrebbe essere convocato. Si deve capire solo se sarà in campo dal primo minuto o almeno andrà in panchina. Probabile l'impiego di Tonelli, col rumeno in panchina.

In caso contrario potrebbe trovare un po’ di spazio nella sfida di Coppa Italia di martedì contro lo Spezia sempre al San Paolo. Ha lavorato, invece, in palestra Hysaj che sta recuperando da un attacco febbrile. Sarri ci tiene all’impiego del ragazzo albanese e al 99% sarà al suo posto. Terapie, invece, per Milik e Pavoletti. Entrambi resteranno a guardare la partita dalla tribuna domani sera. L’ultimo arrivato ha detto ai ragazzi di Nisida che sarà a disposizione per la sfida del trofeo tricolore. Oggi, intanto, ci sarà la rifinitura della vigilia con Maurizio Sarri che parlerà del match con la Sampdoria.