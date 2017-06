Vlad Chiriches ad un passo dal Galatasaray. Come riporta Aksam Spor, il difensore rumeno può lasciare Napoli per trasferirsi in Turchia. Igor Tudor ha contattato personalmente il centrale del Napoli per convincerlo a cambiare maglia. Il Galatasaray, che ha offerto 2,5 all'anno per il calciatore del Napoli, vuole chiudere prima del 10 giugno, data in cui il rumeno giocherà la gara valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali contro la Polonia.