Intervistato dal quotidiano Il Mattino, Franco Baresi analizza il Napoli di Sarri. "Propone gioco, punta molto sul possesso. Mi ricorda il mio Milan. Però Sarri e Sacchi sono molto diversi. Sarri porta un'idea di calcio piacevole, il suo Napoli diverte. E questo non è da dare per scontato. C'è da tener conto però che si tratta di epoche differenti, è difficile paragonare le due squadre. Anche se mi sento di dire che la difesa partenopea è simile a quella in cui giocavo io. Hanno una mentalità di reparto. In più c'è un leader come Koulibaly, difensore di grande qualità e molto elegante".