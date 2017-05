Francesco Montervino sgancia la bomba. L'ex centrocampista del Napoli è intervenuto a Canale 9 e ha svelato che la società partenopea sta lavorando per portare in Campania Claudio Marchisio, centrocampista della Juventus: "De Laurentiis vuole regalare a Sarri un grande colpo a centrocampo ed ha già sondato il terreno per il "Principino". Il presidente, per il prossimo anno, è intenzionato a regalare un grandissimo colpo a Sarri. C’è stata una chiacchierata circa dieci giorni fa, il patron vorrebbe prendere Claudio Marchisio", ha svelato Montervino.



LA SITUAZIONE - Il Napoli non è l'unica squadra interessata all'acquisto del giocatore visto che anche il Chelsea di Conte ha da tempo messo gli occhi sul giocatore. I Blues nelle scorse settimane hanno avanzato un'offerta da 20 milioni di euro ma la Juve non ha intenzione di vendere il Principino a nessun prezzo.