Ora la grande attesa, per una lunga giornata di Serie A da trascorrere intensamente davanti alla tv. Dalle ore 12.30 alle 20.45, dallo Juventus Stadium all'Olimpico di Roma: i due grandi appuntamenti per i tifosi azzuri, per provare a rosicchiare qualche punto alle avversarie e dare un volto diverso al campionato. Perchè ora a Napoli s'inizia a credere a qualcosa d'importante, la squadra vince e continua a giocare un gran calcio. E, soprattutto, quei problemi mostrati tra ottobre e novembre, dopo l'infortunio di Milik, sembrano ormai un lontanissimo ricordo. Come evidenzia il “Roma”, ora il Napoli viaggia senza sosta, con sei vittorie ed un pareggio nelle ultime sette gare. Perchè non credere nello scudetto? La Juventus ha dimostrato anche domenica scorsa di essere tutt'altro che imbattibile, la Roma sta viaggiando a ritmi altissimi ma è lì a portata di mano. E allora gli azzurri sperano, iniziano a crederci. E la giornata di oggi, in questo senso, sarà importantissima.

Magari non decisiva, ma certamente potrebbe permettere al Napoli di rientrare definitivamente nella corsa allo scudetto. Soprattutto perchè alle 12.30, allo Stadium, c'è Juventus-Lazio. A Torino, quest'anno, i bianconeri non hanno lasciato agli avversari neanche le briciole: zero sconfitte, solo vittorie. La Lazio, però, è in gran forma, ha le caratteristiche e i calciatori per mettere in difficoltà la Juventus così come fatto dalla Fiorentina domenica sera. E al Napoli andrebbe bene anche un pareggio nella gara dello Stadium, per staccare i biancocelesti in ottica Champions League e per avvicinarsi alla Juventus. Che ora è a +1, ma con due partite in meno: quella, ovviamente, di oggi contro la Lazio e l'altra da recuperare contro il Crotone. Decisamente più agevole l'impegno della Roma, all'Olimpico contro il Cagliari. Ma nel calcio, si sa, mai dire mai. Ieri la vittoria del Napoli, oggi la lunga giornata per i tifosi azzurri davanti alla tv: la grande attesa per le rivali Juventus e Roma.