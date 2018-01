Simone Verdi al Napoli? Manca ancora un via libera, il più importante: quello del giocatore, che al momento non ha ancora dato il proprio consenso al trasferimento alla corte di Sarri. Intesa trovata tra il Bologna e il club azzurro sulla base di 25 milioni di euro (bonus compresi) per la cessione a gennaio, ma l'esterno classe '92 prende ancora tempo: non sono ancora stati dissipati completamente i dubbi su questa operazione e sul reale spazio che potrebbe avere in Campania.



SI MUOVE DE LAURENTIIS - E il Napoli? Aspetta, forte dell'alternativa Deulofeu ancora in pugno. Il presidente Aurelio De Laurentiis, però, si muove in prima persona per provare a dare un impulso: il numero uno azzurro si trova a Milano assieme all'amministratore delegato Andrea Chiavelli, uomo dei contratti. Intercettato all'uscita da un noto hotel del capoluogo lombardo, De Laurentiis ha dribblato le domande dei giornalisti presenti: "Ottimista per Verdi? Fatevi una domanda e datevi una risposta...". Ore calde per il futuro di Verdi: lui prende tempo, il Napoli lo aspetta.