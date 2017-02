Lorenzo Tonelli salterà anche la partita di sabato al San Paolo con l'Atalanta. Il difensore azzurro, ormai fuori dalla trasferta di San Siro con il Milan, ha lavorato a parte anche oggi, in occasione della doppia seduta di allenamento andata in scena al centro sportivo di Castel Volturno. Con prima parte dedicata interamente alla difesa, come di consueto. Fuori causa anche Allan, alle prese con terapie e messaggi per recuperare dall'infortunio muscolare rimediato domenica con il Chievo (stop di venti giorni).