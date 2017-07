Stefano Campoccia, vice presidente dell'Udinese, ha parlato dell'asse di mercato Napoli-Udine ai microfoni di Radio Crc, partendo innanzitutto dal nome di Meret: “Piace tanto al Napoli, ma piace tanto anche a noi. E’ Gino Pozzo che si occupa delle trattative, De Laurentiis è molto attento per cui avrà avuto plurimi contatti anche perché parliamo di due società che si vogliono bene ed hanno concluso diverse operazioni. Il Napoli si rivolge sempre ai giovani dell’Udinese per elevare il proprio livello tecnico." L'operazione però è difficile ed ancora più difficile, secondo Campoccia, sarebbe pensare che Meret vada al Napoli per poi essere girato nuovamente in prestito alla Spal: " E’ già complicato mettere d’accordo due società, figuriamoci tre". Chiude il vicepresidente friulano. Qualcosa però potrebbe accadere nelle prossime settimane: "Probabilmente nelle prossime settimane ci sarà più adrenalina. Ci saranno una raffica di riunioni in Lega per cui incontreremo spesso il Napoli”.