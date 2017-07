In serata è arrivato in ritiro Mario Rui per firmare il suo nuovo contratto quinquennale. È il secondo acquisto del Napoli, che ora cercherà di stringere anche per Berenguer, esterno dell’Osasuna. Le due società non hanno ancora trovato un accordo sul prezzo del cartellino del giocatore, che ieri si è presentato al centro sportivo dell’Osasuna dopo aver saltato le visite mediche in programma lunedì. Su Berenguer ci sono anche altre squadre, tra cui l’Athletic Bilbao, ma il Napoli sembra abbastanza tranquillo.



Per Ghoulam si attende solo l’ufficialità del rinnovo, mentre in uscita c’è da registrare la cessione a titolo definitivo di Maiello al Frosinone. Il Galatasaray spinge per Strinic, destinato a lasciare Napoli dopo l’arrivo di Mario Rui. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, l’addio di Giaccherini (direzione Atalanta) resta un’ipotesi legata all’arrivo di Berenguer.