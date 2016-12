Mancano solo le visite mediche e l'annuncio ufficiale prima che Leonardo Pavoletti diventi un nuovo giocatore del Napoli. Già scelto il numero di maglia, la 9 che era di Gonzalo Higuain, oggi il centravanti che sta per lasciare il Genoa avrebbe dovuto presentarsi nella clinica di Villa Stuart, a Roma, alle 11. L'attaccante non è però arrivato in orario all'appuntamento.



PROBLEMA DI CONTRATTO? Nessun allarme per il momento, gli esami sono stati spostati ora alle 13. Potrebbe però trattarsi di un ritardo legato ai lunghi contratti che il Napoli fa firmare ai suoi tesserati e che già in passato hanno portato a ritardi o problemi nell'acquisto di nuovi calciatori. L'ostacolo principale è quello che riguarda i diritti di immagine, che la società del presidente Aurelio De Laurentiis vuole gestire interamente. Solo una volta che saranno risolti tutti i problemi, Pavoletti avrà il via libera per firmare il nuovo contratto.