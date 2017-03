Dries Mertens meglio di Cristiano Ronaldo: in fatto di gol e minuti è proprio così. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, la media gol/minuti di Mertens è di una rete ogni 101 minuti, mentre quella di Cristiano Ronaldo è di una rete ogni 111 minuti. In totale, l'attaccante azzurro ha segnato 22 gol in 33 partite (18 in campionato e 4 in Champions), mentre il fenomeno del Real vanta 25 reti in 31 partite. Rispetto al belga, però, ha giocato 532 minuti in più (2.763 contro 2.231). Anche il bottino Champions di Mertens è migliore di quello di Cristiano: 4 gol contro i 2 del portoghese.