Il Watford ha messo nel mirino Allan per il centrocampo. Punto fermo del Napoli di Sarri, il brasiliano ex Udinese può comunque partire, visto che il sostituto è già in casa, con quel Zielinski che così bene ha fatto nella sua prima stagione partenopea. Come riportano i media inglesi, sul piatto la famiglia Pozzo, proprietaria di Udinese e Watford, è pronta a mettere il cartellino di Alex Meret.