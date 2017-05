...lucho contigo, juego contigo, eres el dueño de mi destino...subo contigo, bajo contigo, siento y padezco lo que tu has sufrido...comparto y reparto los sueños que alcanzas... y no te puedo querer de otra manera, aiiii q alegria ser tu compañera!!!!... y que me lleve el viento hacia donde quiera, si yo estoy contigo nunca tengo pena!!! @pepe_reina23 #reinaquecuidatualma#noi#GALTSnostromundo#tutata#mipatron Un post condiviso da El tiempo de Dios es perfecto (@yolanda.ruiz.25) in data: 30 Apr 2017 alle ore 16:28 PDT

La dedica, meravigliosa, è di, splendidadel portiere azzurro,, al centro di una serie di voci dinelle ultime settimane (il club azzurro segue). La signora Reina ha postato su Instagram un'immagine che la ritrae insieme con Pepe proprio a, a bordocampo, e in calce ha allegato una dedica in versi: ", gioco con te... Vado in alto con te e in basso con te...".