È una storia complicata, molto complicata, quella tra Amin Younes e il Napoli. Individuato come rinforzo per gli esterni di Maurizio Sarri, il 26 gennaio il classe '93 era arrivato in Italia e aveva svolto, a Villa Stuart, le visite mediche che avrebbero dovuto anticipare la firma sul contratto per le prossime cinque stagioni. Domenica scorsa, poi, il tedesco di origini libanesi era sugli spalti del San Paolo per assistere alla sfida contro il Bologna. Qualche ora dopo, l'improvvisa fuga e il ritorno in Olanda.



ARRIVO RINVIATO - Gravi problemi famigliari, questa la prima giustificazione che è cominciata a circolare, a cui subito dopo ne è seguita un'altra: l'Ajax ha alzato le richieste rispetto ai cinque milioni pattuiti con la società del presidente De Laurentiis e quindi il giocatore ha fatto ritorno ad Amsterdam, rimandando il trasferimento di sei mesi. A giugno, infatti, scadrà il suo contratto coi lanceri e Younes dovrebbe arrivare in Italia, come confermato nei giorni scorsi dallo stesso presidente azzurro: "Lo aspettiamo, a luglio sarà dei nostri, il contratto è già depositato in Lega, come per Ciciretti. Anche se c'è stata una triangolazione con i tedeschi amici degli amici... Se mi riferisco al Bayern, società 'alleata' in Europa della Juve? Lo ha detto lei, non io. Però ci pensi bene: Juve, Bayern, Eca, Uefa. Ha capito il film?".



CHIEDE LA RESCISSIONE? - Polemiche e nuove frecciate, che sembravano però aver chiarito in maniera definitiva il rebus legato al futuro dell'esterno. Che, invece, oggi si arricchisce di un nuovo capitolo: come scrive Repubblica, infatti, il giocatore starebbe pensando di chiedere la rescissione del contratto con il Napoli. Un'indiscrezione che arriva dopo quelle dei giorni scorsi, su Younes rimasto deluso dal centro sportivo del club e dalla volontà della società di girarlo in prestito al Sassuolo fino a fine stagione nell'ambito dell'affare Politano. Dalle visite già fatte alla possibile rescissione: la telenovela Younes si arricchisce di un nuovo capitolo.