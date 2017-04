Javier Zanetti s'è aggiudicato il premio "Leader per sempre", nell'ambito del Football Leader 2017. La leggenda dell'Inter, dunque, entra nel novero dei premiati della manifestazione in programma a Napoli dal 5 al 7 giugno.Il riconoscimento è stato assegnato dall'Aiac (Associazione italiana allenatori calcio) con questa motivazione: "A Javier Zanetti, campione indiscusso ed emblema di leadership dentro e fuori dal terreno di gioco. Fuoriclasse assoluto per i suoi gesti tecnici e per un comportamento sempre all'insegna del fairplay. Un recordman carismatico che ad una carriera calcistica straordinaria ha saputo abbinare anche l'impegno sociale".