Alessio Zerbin e il brasiliano Leandrinho, acquisti in prospettiva di gennaio del club azzurro, non saranno ceduti in prestito. I due centrocampisti offensivi, rispettivamente 17 e 18 anni, sono stati tolti dal mercato: il club ha deciso di seguirli da vicino. E se in merito al brasiliano ex Ponte Preta la decisione non desta grandi sorprese, fa di certo più notizia la conferma di Zerbin: il giocatore, appena acquistato dal Gozzano, sembrava a un passo dal prestito al Carpi.